La Uil si schiera al fianco dei driver di Amazon Bosco: "Dobbiamo tornare a scioperare per denunciare i carichi di lavoro a cui sono sottoposti"

Attraverso un comunicato stampa la Uil Avellino/Benevento si è schierata al fianco dei driver di Amazon, che martedì scorso hanno scioperato. "Non è accettabile" - si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Uil Benevento "che il sistema dell’impresa 4.0 si trasformi in una sorta di caporalato 4.0. A chi fa dell’innovazione e della digitalizzazione la propria bandiera e il proprio orgoglio, chiediamo di esprimere altrettanta modernità sul fronte dei diritti e delle tutele per i lavoratori che consentono a queste aziende di essere leader mondiali nel proprio settore. Chi è all’avanguardia deve impegnarsi per il rispetto dei contratti e garantire che il lavoro venga svolto in tutta sicurezza."

“Dobbiamo tornare a scioperare nella filiera di Amazon - ha dichiarato Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento - per denunciare i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i driver che tutti i giorni consegnano i pacchi nelle case dei consumatori digitali. Non è più consentito sfruttare in così malo modo questi giovani lavoratori, che sono divenuti il simbolo del nuovo sfruttamento nel mondo del lavoro”.