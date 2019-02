Incontro alla Rocca su "parità di genere nel mondo del lavoro" Promosso dalla Provincia di Benevento

Per favorire la parità di genere nel mondo del lavoro, creando nuove opportunità per facilitare l'ingresso nelle Imprese da parte delle donne e il lavoro, si è tenuta stamani nella Sala Convegni della Provincia di Benevento, in Piazzale Carducci, una Col-Azione nell'ambito del progetto “Women@Work”. L'iniziativa, che vede il suo raggio d'azione nel contesto territoriale dell'Ambito Sociale con capofila la Città di Benevento, interessa 28 donne. Al programma partecipano, oltre a Provincia e Comune di Benevento, anche l’Aislo, Cisl Irpinia Sannio e realizzato da Fleurs Consulting, “Women@Work” , iniziativa per la parità di genere e per le politiche di genere sul territorio. Uno dei laboratori territoriali inseriti nel progetto “Women@Work” il primo che si realizza in Campania. Promosso dalla Provincia di Benevento con l’Ambito Sociale di cui è capofila il Comune di Benevento, con l’Aislo, Cisl Irpinia Sannio. Realizzato da Fleurs Consulting, su finanziamento della Regione Campania, “Women@Work”, con una durata di 18 mesi, è il primo programma di questo tenore realizzato in Campania. Al dibattito moderato da Antonio Vitolo, hanno preso parte tutti gli attori del Progetto di laboratorio territoriale che si avvale anche dell'apporto della Consigliera di Parità della Provincia di Benevento, Rocchina Staiano, che è è di nomina ministeriale, e che ha quale compito di istituto proprio favorire parità di genere. La Consigliera, nel suo intervento, ha sottolineato le notevoli criticità che debbono affrontare le donne nel Sannio per l'accesso al mondo della produzione.