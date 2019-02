Un giardino multicolore per valorizzare la città Presentata la seconda edizione del contest 'Benevento città in Fiore'

Punta a trasformare il capoluogo sannita in un grande giardino multicolore la seconda edizione del contest 'Benevento Città in Fiore'. Il contenitore culturale, presentato questo pomeriggio nella suggestiva cornice di palazzo Paolo V, torna per il secondo anno consecutivo con l'ambiziosa mission di valorizzare l'ambiente in chiave turistica e lo fa coinvolgendo cittadini e commercianti chiamati a dare spazio alla fantasia e alla creatività per allestire balconi e vetrine con i mille colori dei fiori. Il concorso è organizzato dall'associazione 'Informagiovani' con il partenariato del Fai, delegazione di Benevento e può contare sul sostegno della Rete delle associazioni per la valorizzazione e della promozione turistica di Benevento nonché sul patrocinio morale del comune di Benevento e di numerosi ordini professionali.

Una seconda edizione ricca di novità a partire dal coinvolgimento diretto dei cittadini anche nella scelta del vincitore di una delle quattro sezioni a cui da domani sarà possibile iscriversi gratuitamente attraverso il portale dedicato. Ed è sempre attraverso il sito di Benevento città in fiore che la giuria popolare potrà scegliere il vincitore del premio speciale come miglior composizione. Le altre categorie, invece, riguardano 'balconi e finestre fiorite', vicoli e piazze nonché vetrine e attività imprenditoriali. Come evidenziato dal presidente dell'associazione Informagiovani, Pasquale Mazzone: “Il concorso ha l'obiettivo di valorizzare gli aspetti ambientali e architettonici della città in ottica turistica, ripercorrendo lo stesso format dello scorso anno invitando attraverso le quattro categorie di concorso sia i cittadini sia i commercianti a realizzare composizioni floreali che possano abbellire il territorio”.

La città e i suoi scorci più belli, infatti, restano gli assoluti protagonisti del format che da questa edizione si estende ulteriormente: “Rispetto allo scorso anno per alcune categorie, in particolare quella rivolta ai commercianti da quest'anno il concorso è allargato anche al viale Principe di Napoli. La categoria vicoli e piazze fiorite, invece, è aperta a tutta la città. Il concorso inoltre – conclude Mazzone - si inserisce all'interno di un contenitore socio – culturale che prevede una serie di eventi per tutto il 2019 con un unico comune denominatore: la valorizzazione storica e architettonica della città di Benevento”.