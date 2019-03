Studenti dell'Istituto Industriale in Portogallo per l'Erasmus Ogni alunno ha lavorato e si è relazionato con altri quattro 'colleghi' stranieri

“Just be Humans! – Say no to o any forms of discrimination and violence”: questo il tema del progetto Erasmus cui hanno partecipato gli allievi dell’Istituto Industriale “G.B.Bosco Lucarelli” dall’11 al 15 febbraio, in Portogallo. Antonio Cecere, Luigi Meola, Alessandro Calabrese, Giovanni Soricellis e Michele Tartaro, accompagnati dalle docenti Maria Teresa Giambattista e Giuseppina Lippiello, hanno svolto le loro attività insieme ai ragazzi degli altri istituti coinvolti: oltre a Italia e Portogallo, al progetto hanno aderito anche Ungheria, Polonia e Turchia. Tutti i giorni, dalla 9 alle 17, con una breve pausa pranzo, hanno svolto le loro attività in cinque gruppi. Alla base della iniziativa, il confronto: ogni alunno, infatti ha lavorato e si è relazionato con altri quattro, uno per ogni nazionalità. All’arrivo in Portogallo, alunni e professori, sono stati accolti dal sindaco della città di Fatima, dove si sono tenuti gli incontri. Il lavoro si è concretizzato nella realizzazione di un calendario “Erasmus 2019”, corredato di foto che documentano quanto fatto. Di più: ogni ragazzo ha preparato una rappresentazione teatrale il cui tema era quello relativo al progetto: discriminazione e violenza. Il soggiorno nel paese della Penisola Iberica ha rappresentato anche l’occasione per poter visitare le grotte di Mira e la città di Porto.