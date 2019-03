Città europea del Vino, Vespa: "Siete in ritardo" "Dovete fare presto per promuovere il territorio"

“Sono qui come produttore e per il mio legame con Riccardo”. Bruno Vespa a Benevento per la laurea ad honorem a Riccardo Cotarella parla del suo rapporto con l'enologo a cui deve la scelta di diventare produttore vitivinicolo e bacchetta il Sannio per 'Città Europea del Vino' invitando tutti a fare presto nella promozione dell'importante riconoscimento.

“Scrivo di vino da quasi quarant'anni – ha raccontato il giornalista - ma mai avrei pensato di diventare produttore. Un giorno poi c'è stata la possibilità di prendere una tenuta e se non ci fosse stato Riccardo non avrei nemmeno cominciato. E devo dire che non ha mai sbagliato un vino. Ogni volta resto affascinato da quello che riesce a fare. Grandissima capacità di interpretare il territorio e le esigenze del mercato”.

Posizione molto più critica rispetto al ruolo del Sannio per il riconoscimento di 'Città Europea del Vino': “Sono critico perché si sta partendo tardi. Questa – ha ribadito Vespa - è un'occasione straordinaria e bisogna correre. Bisogna fare una grandissima promozione e credo che i consorzi e le istituzioni pubbliche si devono mettere immediatamente insieme e trovare fondi, per fare pubblicità e far capire dove siamo e quale straordinaria qualità si riesce a produrre e qui. Ma siamo già a marzo, bisogna fare subito”.