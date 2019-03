BenEet Generation, riaperti termini per la short list Lo rende noto l’assessore alle Politiche Giovanili, Anna Orlando

L’assessore alle Politiche Giovanili, Anna Orlando, comunica che sono stati riaperti i termini per la costituzione di una short list di aspiranti tirocinanti nell’ambito del progetto “BenEet Generation”. I tirocini formativi extracurricolari sono rivolti a un numero massimo di n. 21 (ventuno) giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni prioritariamente NEET (che non studiano e non lavorano) o studenti a rischio di dispersione scolastica e disagio sociale, residenti nel comune di Benevento.

La riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico sopra citato si è resa necessaria a seguito della richiesta pervenuta dall’associazione di promozione sociale Sannioirpinia Lab, soggetto capofila del Progetto BenEet Generation, e dalla Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento, partner progettuale, per permettere a coloro che hanno presentato domanda incompleta di produrre le integrazioni necessarie, ove possibile, e per ampliare i potenziali destinatari dei tirocini, permettendo ai giovani interessati di candidarsi ex novo, al fine di ricoprire tutti i profili professionali richiesti dalle aziende ospitanti.

I suddetti aspiranti tirocinanti svolgeranno la propria attività formativa presso n. 16 soggetti ospitanti opportunamente individuati dal partner di progetto Confcommercio Imprese per l’Italia.

L’aspirante tirocinante dovrà presentare la documentazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal CPI competente per territorio ed idoneo titolo di studio in linea con uno o più profili professionali previsti. Ogni aspirante tirocinante avrà la possibilità di candidarsi a un solo profilo professionale esprimendo la propria preferenza tra quelli richiesti.

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta secondo il modello allegato all’Avviso Pubblico, disponibile presso il Comune di Benevento e scaricabile dall’Albo Pretorio online, e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo – Settore Urbanistica ed Attività Produttive (piazzale Iannelli) – entro il giorno 11 marzo 2019.

Per ulteriori informazioni e contatti è possibile rivolgersi al Settore Urbanistica e Attività Produttive: tel. 0824772528-0824772520) – e-mail: adele.quaranta@comunebn.it e servizioindustria@comunebn.it.