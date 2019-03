Domani ingresso gratuito al Teatro Romano e Museo Caudino Dal 5 al 10 marzo parte la "Settimana dei Musei": ecco il Programma

Domenica 3 marzo il Teatro Romano di Benevento e il Museo Archeologico del Sannio Caudino saranno ad ingresso gratuito. Seguirà, inoltre, una settimana dedicata all'arte e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. “Dal 5 al 10 marzo parte la "Settimana dei Musei" che sarà ricca di attività – spiega Ferdinando Creta, direttore dell'Area Archeologica del Teatro Romano e del Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio -: il programma di attività gratuite è possibile consultarlo, come sempre sul sito del Mibac, del Polo Museale della Campania o sulle pagine facbook Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento o Museo Archeologico del Sannio Caudino, ove di volta in volta l'elenco viene aggiornato. Intanto – conclude Creta - grazie all'assessore De Nigris del Comune di Benevento per la straordinaria sensibilità e a tutti gli operatori che hanno provveduto con professionalità e passione alla manutenzione del verde del Teatro Romano di Benevento. Il direttore è tutta la città è grata”.