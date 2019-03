L'Arcivescovo Accrocca racconta San Francesco Nuovo libro sul Santo di Assisi, edito dalla Libreria Editrice Vaticaba

Nuova fatica letteraria per l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca. E' in libreria un nuovo volume su San Francesco d'Assisi intitolato: 'Francesco ieri e oggi. Vita e attualità del Santo di Assisi'.

L'opera, edita dalla Libreria Editrice Vaticana - Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, è stato scritto da monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, professore alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Accrocca studia da oltre trent'anni la personalità storica e spirituale di Francesco d'Assisi e la storia della sua famiglia religiosa. La sua ricerca va al di là dell'aneddotico e del devozionale e si concentra sull'uomo che vi è dietro il Santo perché, l'eccezionalità di Francesco ha spesso "offuscato la sua umanità, facendo dimenticare che si trattava di una persona in carne ed ossa".