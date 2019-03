Ad Arcos il Carnevale da piccoli egizi Bambini in 'abiti da faraoni' e trucco da antichi egizi grazie alla collaborazione con l'Artistico

Tanti i bambini accorsi alla Sezione Egizia del Museo Arcos di Benevento per partecipare all’evento di Carnevale promosso da Sannio Europa, società della Provincia che valorizza il patrimonio museale dell'Ente.

I piccoli, dopo aver realizzato, appositamente guidati, gli abitati da faraoni, li hanno indossati e, grazie alla collaborazione delle bravissime allieve dell’Istituto Artistico Virgilio di Benevento che hanno partecipato alla performance, sono stati truccati da antichi egizi, adoratori della dea Iside e fedeli del Tempio di epoca imperiale romana di Benevento.

Per la serata speciale di Carnevale era stata predisposta anche una colonna sonora: i bambini, travestiti da faraoni, hanno sfilato tra i reperti di epoca imperiale del Museo egizio sule note di “We Walk like an egyptian" e, quindi, a ritmo di musica, hanno cominciato una gara per il "gioco della mummia". Ad accompagnare il tutto una cascata di coriandoli.

I bambini hanno gradito moltissimo la serata, che è stata divertente, ma anche istruttiva. Grande soddisfazione è stata espressa dai genitori.

“Il successo della serata ci stimola a proseguire con iniziative analoghe - ha dichiarato l’Amministratore di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella - sicuramente vi saranno altre iniziative per avvicinare i più piccoli al Museo della dea Iside di Benevento. Abbiamo molti progetti in cantiere per prossimi mesi”

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, si è complimentato con i promotori della serata di carnevale ed ha dichiarato: "Siamo consapevoli dell’immensa risorsa rappresentata dal patrimonio culturale dell'Ente Provincia per il territorio e abbiamo intenzione di valorizzarlo al massimo. La nostra sfida è di rendere i musei di tutti e per tutti”.