Carnevale, ecco le limitazioni al traffico per la sfilata L'appuntamento promosso dalla Pro Loco Samnium, martedì dalle 16.30

Carri e maschere torneranno in strada per il “Carnevale Beneventano”, promosso per il pomeriggio di martedì 5 marzo, dalle 16.30, dalla “Pro Loco Samnium” con l'appoggio del Comune di Benevento.

Per la manifestazione è stato messo a punto un dispositivo che riguarda il traffico veicolare. Divieto di sosta con rimozione coatta su viale San Lorenzo e sul primo tratto di corso Dante dalle ore 13 a fine manifestazione; chiusura al traffico dalle ore 14.30 o non appena se ne presenti la necessità, al passaggio dei carri allegorici provenienti dal comune di Apollosa sulle viabilità comunali e precisamente: contrada Epitaffio, contrada San Vito, via Napoli, ponte Santa Maria degli Angeli, via Tommaselli, viale dell’Università, via Torre della Catena fino al luogo di concentramento dei carri in viale San Lorenzo.

Ancora è stata disposta la chiusura al traffico dalle ore 15.30 o non appena se ne presenti la necessità, delle viabilità interessate dalla sfilata in città dei carri allegorici e precisamente viale San Lorenzo, corso Dante, Piazza Duomo, corso Garibaldi, piazza Castello, via XXIV Maggio (percorso dai carri contromano), piazza Risorgimento, via Perasso e di nuovo Corso Garibaldi.