Carnevale, ecco dove festeggiare nel Sannio Tra antiche tradizioni, maschere, sfilate e tipicità

Sfilate, rappresentazioni e tanta allegria. Oggi e martedì 5 marzo nel Sannio si succedono tantissimi appuntamenti per festeggiare il carnevale. Un lungo itinerario alla riscoperta di tradizioni e tipicità.

Tra le manifestazioni più originali quella promossa a a Santa Croce del Sannio: figuranti e bimbi in maschera a bordo del treno storico per la rievocazione "La Pace". Oggi grande attesa per l'arrivo del treno storico "Sannio Express", progetto di Fondazione Fs-Regione Campania, in partenza da Napoli con destinazione S.Croce del Sannio dove è in programma l'edizione 2019 della rievocazione storica "La Pace", uno degli eventi più longevi del territorio.

Alle ore 14,30 in Piazza Mercato, grande attesa per la manifestazione storica in costume medievale, organizzata della Pro loco in collaborazione con il Comune, che si ripete da oltre 230 anni. L'evento ricorda il torneo equestre tra Cristiani e Saraceni del 1785, organizzato dal duca di Santa Croce con lo scopo di trovare il futuro sposo per la figlia. Vi sono scene rappresentative degli antichi mestieri, sbandieratori ed artisti di strada.

Anche gli strumenti musicali sono tutti ricostruiti secondo quelli dell'epoca ed i movimenti degli sbandieratori derivano dalla trasposizione delle figurazioni dei «bandierai di guerra» di quel periodo. Vi saranno inoltre degustazioni di specialità carnevalesche.

Ad accompagnare i turisti ci sarà un servizio navetta gratuito messo a disposizione dal Comune santacrocese, che porterà i viaggiatori dalla stazione al borgo. Possibilità di pranzo "made in Sannio" con stands enogastronomici.

“Il Carnevale dell’Amicizia” coinvolge diversi centri della Valle Telesina: questo pomeriggio ci sarà l’appuntamento a Torrecuso: alle ore 15 raduno in via Tora e a seguire la sfilata dei carri allegorici. Arrivo in piazza Mellusi e rappresentazione della Mascherata dei 12 mesi a cura di Carmine Volpe. Poi ci sarà lo spettacolo a cura del gruppo Anspi delle Majorettes di Torrecuso e a seguire apertura stand gastronomico e serata di liscio con ‘I Baraonda’ .

Martedì 5 marzo 'la festa' si sposterà a Solopaca alle ore 15 raduno in Rione Piante e a seguire sfilata dei carri allegorici. Alle ore 16 sosta in piazza Perlingieri con la consueta e attesa rappresentazione della Mascherata dei 12 mesi a cura di Carmine Volpe. Alle ore 17,30 arrivo in Largo San Mauro con Mascherata e processo a Carnevale. Alle ore 18,00 saluti e ringraziamenti finali. Il tutto in collaborazione con le associazioni ’Gruppo Anspi Majorettes Torrecuso’, ‘Associazione I Sempre Accesi di Paupisi’ e ‘Associazione Contadini Torrecuso’.

Ad Airola sfilate di carri allegorici e maschere, musica e gastronomia dalle 14.30, il corteo da piazza Caduti di Nassirija raggiungerà la palestra del Liceo “Alessandro Lombardi”, dove ci saranno artisti, animatori, spettacoli di magia e si premieranno le cinque maschere più belle. Durante il percorso si esibiranno le “Quadriglie”. Martedì 5, infine, alle ore 18.00, gran finale in Borgo San Donato, ove si terrà l’esposizione della Quaresima e la morte di Carnevale.



Festa di Carnevale anche a Buonalbergo, dalle ore 16 sfilata di maschere e carri allegorici con partenza da Piazza della Resistenza, accompagnati da tanta musica.

Castelpoto parte alle 16.00 con la sfilata di carri allegorici e maschere per le vie principali del paese, che si concluderà con il premio per la maschera più bella e con un piatto di pasta e fagioli per tutti.

Sfilata di Carnevale anche a Cautano con partenza da piazza Principe di Piemonte alle ore 15.

Oggi e martedì 5 marzo festeggiamenti di Carnevale anche a Cerreto Sannita: sfilata delle mascherine con animazione musicale e dalle 14.30 ancora musica, animazione e giochi di squadra per i bambini. Il 5 marzo, presso la palestra dell' IIS Carafa - Giustiniani festa in maschera per i bambini.

Edizione del decennale per la “Sfilata dei Carri di Carnevale 2019” a Colle Sannita appuntamento oggi e martedì grasso 5 marzo 2019.

C'è la classica rappresentazione dei dodici mesi a Cusano Mutri.

Dodicesima edizione per il Carnevale Faicchiano, a Faicchio, con le sfilate dei carri allegorici.

Doppio appuntamento a Telese Terme per il Carnevale Telesino. Giochi, animazione, musica, balli in maschere oggi e martedì grasso 5 marzo dalle ore 15.30 alle 18.30 in Piazza Minieri.



Bisognerà attendere martedì grasso (5 marzo) per festeggiare a Paduli il Carnevale Padulese: dalle ore 15.00 con il raduno delle maschere davanti al Monumento ai Caduti. La sfilata prenderà il via alle ore 15.30 , alle ore 19.30 "Appicciano A Carnuvalone".

Martedì si festeggia anche a Benevento dove torna la magia del Carnevale con l'evento promosso dalla Pro Loco Samnium insieme al Comune di Benevento, quello di Apollosa e alla Confraternita del SS. Rosario. Dalle 16.30 si attendono i carri allegorici, a tema libero, da Apollosa che, insieme ai colori e al buonumore dei gruppi mascherati provenienti da tutta la provincia, daranno il via alla spettacolare festa. La carovana partirà dal viale San Lorenzo, proseguendo poi per corso Dante, piazza Duomo, corso Garibaldi, viale degli Atlantici, viale Mellusi, piazza Risorgimento, via Perasso e ritorno al corso Garibaldi. Durante l’evento ci sarà anche la premiazione delle maschere più belle. Saranno presenti, inoltre, le allieve dell’ASD Spazio Fitness di Costanza Meoli e l’artista di Danze Tradizionali del Sud Italia, Selena Sacco, che si esibiranno a piazza Roma.