Le janare, il Sannio e il Matese conquistano Linea Verde Fa tappa nel beneventano la celebre trasmissione di Rai Uno

La bellezza di un territorio ancora da scoprire perchè “poco raccontato” conquista la più celebre tra le trasmissioni televisive che parla di ambiente e agricoltura del Bel Paese: Linea verde.

E' tutta dedicata al Matese, e dunque ai territori di Sannio e Casertano, la puntata in onda questa mattina su Rai Uno e intitolata: Natura e storia: Matese da scoprire.

Il costituendo parco nazionale del Matese, il suo paesaggio incontaminato, la sua storia, la sua gente e le tradizioni raccontate da Daniela Ferolla e Federico Quaranta con Peppone Calabrese.

Non poteva che iniziare con la leggenda delle “janare” la puntata che racconta i territori tra le province di Caserta e Benevento.

Le streghe del Sannio esercitano un fascino irresistibile. I monti e i paesaggi mozzafiato ma, come dicevamo anche la storia: dal passaggio dell'esercito cartaginese guidato da Annibale ai briganti.

Riflettori puntati anche sulle tradizioni dei centri visitati. Tanto spazio per Cerreto Sannita e la tradizione delle ceramiche.

E la puntata finisce proprio nel Sannio, al castello ducale di Faicchio, ovviamente con una sfida a base delle specialità del territorio.