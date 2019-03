"Donne ancora in marcia", la Cgil aderisce all'iniziativa L'appuntamento in occasione dell'8 marzo

“Le donne ancora in marcia. Il cammino verso una effettiva uguaglianza per le donne è ancora lungo”. Così la Cgil di Benevento annuncia l'adesione all'iniziativa programma l'8 marzo a Benevento. L'appuntamento è alle ore 16 a piazza Orsini. E nell'annunciare la propria adesione alla “giornata di lotta delle donne sannite”, in una nota la Cgil di Benevento pone l'attenzione sulle difficoltà e sulle disuguaglianze esistenti ancora oggi: “Tante sono ancora le disuguaglianze di genere sul lavoro e nella vita, in una società ingiusta e violenta con i più deboli, resa ancora più squilibrata dalla lunga e pesante crisi e soprattutto dalle politiche attuate, in Italia e nel mondo, per affrontarla, allargando a dismisura la forbice delle differenze socio-economiche. Mai come ora – conclude il sindacato - faticose conquiste sui diritti delle donne, frutto di decenni di lotta, sono messe in discussione, a cominciare dalla libertà di scelta. La Cgil di Benevento dunque aderisce alla giornata di lotta delle donne sannite e sarà presente alla manifestazione dell’8 marzo”.