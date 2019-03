Videosorveglianza, da domani linea dura per la Ztl Bosco: “Con questo sistema sarà possibile verificare le auto che transitano senza autorizzazioni"

Ancora una domenica di stop alle auto a Benevento a causa del superamento dei valori di polveri sottili immesse nell'aria. Di qui la necessità di una nuova giornata di blocco al traffico veicolare nel centro cittadino. Un provvedimento che dopo aver esteso il permesso a circolare anche alle auto Euro5 sembra consentire una migliore gestione dell'iniziativa. Come evidenziato dal vicecomandante dei Vigili urbani di Benevento, Fioravante Bosco che traccia il bilancio della giornata ed annuncia le altre azioni messe in campo di contrasto alle infrazioni del codice della strada: “E' andata bene e come previsto dall'ordinanza abbiamo garantito i presidi di controllo per il blocco al traffico. Possiamo dire che le persone hanno accettato di buon grado questa chiusura perché da questa ordinanza in poi possono circolare anche le auto contrassegnate Euro5. In questo modo c'è una maggiore mobilità in città, ma toglie un po' di malumori. Inoltre questa mattina siamo usciti anche con l'autovettura dotata dello street control, che consente di verificare revisioni e assicurazioni ed abbiamo già constato la presenza di una decina di vetture senza revisioni per le quali scatteranno le sanzioni”. Un'azione di controllo in città che da domani potrà contare anche sull'ausilio di nuove telecamere che saranno installate nel centro storico: “Domani saranno installate le nuove telecamere lungo corso Garibaldi nel centro storico – evidenzia Fioravante Bosco – con le quali potremo verificare eventuali infrazioni nella zona a traffico limitato. Quattro gli apparecchi che saranno installati e che consentiranno di verificare le auto che transitano lungo corso Garibaldi e nelle stradine adiacenti senza autorizzazioni”.