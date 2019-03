'Sindaci in contatto', il nuovo sistema di allerta dell'ente Questa mattina a Palazzo Mosti la presentazione del progetto di Protezione civile

Il comune di Benevento punta ad aumentare sempre più il rapporto diretto con i cittadini attraverso il progetto di Protezione civile 'Sindaci in contatto 2.0'. Iniziativa presentata questa mattina a Palazzo Mosti dal sindaco Clemente Mastella e dall'assessore delegato alla Protezione civile, Mario Pasquariello che ha illustrato gli obiettivi del nuovo strumento di comunicazione massiva con cui l'amministrazione comunale intende garantire alla popolazione la possibilità di un contatto diretto in caso di calamità naturali, allerta meteo, chiusura delle scuole e ogni altra comunicazione importante per la cittadinanza. Il servizio prevede l'attivazione di un numero verde con cui instaurare un contatto diretto con la popolazione: “E' un sistema di allerta della protezione civile in caso di problemi relativi a casi di calamità naturali, come terremoti e alluvioni ma non solo”, ha spiegato l'assessore delegato alla Protezione civile, Mario Pasquariello evidenziando l'importanza del sistema per “stare vicino alla popolazione telefonicamente, con la certezza di raggiungere tutti i cittadini che potranno così essere avvisati in merito ad altre necessità come l'improvvisa chiusura del tratto stradale piuttosto che dell'interruzione dell'erogazione idrica in alcune contrade. Un modo per essere vicini alla popolazione – rileva Pasquariello - ma anche per essere contattati in caso di necessità favorendo interventi a seconda della necessità”.