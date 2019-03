Cataudo eletto vicepresidente dell'Upi Campania Benevento scelta come sede dell'Unione

Claudio Cataudo è il nuovo vicepresidente dell'Upi Campania. L'elezione è avvenuta questa mattina quando il Direttivo regionale dell’Unione delle Provincia della Campania si è riunito presso la sede della provincia di Salerno per eleggere il nuovo Presidente e dei due vice nonché per l'individuazione della sede istituzionale ed operativa dell’Unione. "Al termine delle votazioni - viene comunicato in una nota dell'ente provinciale - è stato eletto Presidente dell’Upi Campania Domenico Biancardi, Presidente della Provincia di Avellino; mentre i vice presidenti sono stati individuati nelle persone del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese e del consigliere provinciale di Benevento, Claudio Cataudo. Quindi è stata individuata in Benevento la città sede dell’Unione dell’Upi Campania. Ed è stato il consigliere Cataudo - prosegue la nota - che facendo propria una proposta formulata nei giorni scorsi dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dallo stesso Presidente Di Maria in occasione di un incontro politico svoltosi a Napoli nei giorni scorsi, ha sottoposto al Direttivo Regionale una mozione finalizzata a individuare proprio il capoluogo sannita quale sede istituzionale e operativa del Direttivo dell’Unione delle Province della Campania". “La proposta delineata dal sindaco Mastella e dal presidente Di Maria - ha sottolineato il Consigliere Cataudo - vuole essere innanzitutto un segnale politico forte dell’attenzione che le Istituzioni e i loro Organismi di Governo intendono riservare alle aree interne che soffrono particolarmente sia le conseguenze socio-economiche innescate dalla perdurante crisi globale, sia le criticità di natura ordinamentale rispetto ai compiti ed alle funzioni delle Province”. Proposta che è stata approvata all’unanimità dall'assemblea.