Benevento. Domani sera interruzione idrica: ecco dove Stop per lavori di manutenzione sulla rete in via Posillipo

Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Posillipo, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle 22 alle 24 di mercoledì 6 marzo, nelle seguenti zone:

- Via Posillipo, Viale San Lorenzo,Via Torre della Catena, Via Munanzio Planco, Via Ursus,Via Tommaso Rossi, Via Calabria, Via dell'Università, Via Colonnette, Via Cassella, Via Bosco Lucarelli, Via Angelo Catone, Vico Triggio 1, Vico Triggio 2, Vico Triggio 3, Via Porta Nuova, Via San Cristiano, Via San Filippo, Corso Dante, Via Cellarulo, Via Port'Arsa, Vico Bagni, Via Teatro Romano, Via Carlo Torre, Via S. Gaetano, Via Fragola, Via Sessualdo, Via Mazzella, Piazza San Donato, Via Pedicini, Via Verrusio, Via Appio Claudio, Via Rotari, Piazzale Catullo, Corso Vittorio Emanuele III, Via Spirito Santo, Via Calata Olivella, Via Episcopio, Via Dacomario, Piazza Cardinal di Pacca, Via Gesù Bambino di Praga, Via Manfredi di Svevia, Via Barricelli, Via Polcari.

Gesesa si scusa per i disagi e informa che per segnalazioni e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito per emergenze e guasti 800 51 17 17.