"Duathlon delle Streghe, Sul circuito dei 4 Imperatori" Domani mattina a Palazzo Paolo V conferenza stampa di presentazione dell'Evento dell'Asd Podismo

Domani, 6 marzo, alle 10.30 presso Palazzo Paolo V, l'Asd Podismo Benevento, presieduta da Gianfranco Pacchiano, ed organizzata con Ermes Campania, Us Acli e Coni, presenterà la “Duathlon delle Streghe, Sul circuito dei 4 Imperatori”, gara podistica e ciclistica che si svolgerà domenica 10 marzo alle 9 a Benevento con partenza alle ore 10.

La gara vedrà la partecipazione di decine e decine di atleti provenienti da varie regioni e si svolgerà lungo un percorso cittadino. Gli atleti saranno prima impegnati con 5 chilometri di corsa (circuito Percorrere la storia), poi all'arco di Traiano saliranno in bici per effettuare 5 giri della città per un totale di 20 chilometri. Tappa nuovamente all'Arco dell'Imperatore Traiano per lasciare le bici ed effettuare gli ultimi due chilometri di corsa a piedi fino al traguardo.