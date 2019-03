Al 'La Salle' mostra su "1989 - 30 Anni dalla caduta del MURO" Dal 7 marzo alle 10.30 presso l'Istituto Paritario

L’Istituto Paritario La Salle si prepara a vivere un momento particolarmente significativo ospitando presso la sua struttura, a partire da giovedì 7 marzo, la Mostra “1989 - 30 Anni dalla caduta del MURO” promossa e organizzata dall’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici SSML Internazionale di Benevento in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato ed il Goethe –Institut Italien. La mostra sarà inaugurata il 7 marzo alle ore 10.30 alla presenza delle autorità locali e del Console onorario della Germania in Italia, Giovanni Caffarelli, che terrà un incontro con gli studenti e la cittadinanza, presso la Sala “Madonna delle Grazie” del Seminario Arcivescovile, a cui seguirà alle ore 12 il taglio del nastro. La Mostra offerta dalla SSML di Benevento sarà visitabile con ingresso libero dal 7 al 23 marzo presso gli spazi dell’Istituto De La Salle, nei seguenti orari: lunedì - venerdì 9.00 alle 17.30 sabato 9.00-13.00. Per i gruppi è necessaria la prenotazione.