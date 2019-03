L'associazione #avanti donna incontra il Prefetto Presentate le iniziative messa in campo a Benevento e nella provincia

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Benevento, un incontro tra una delegazione dell’associazione #AvantiDonne, organizzato da Vittoria Principe e il Prefetto Francesco Antonio Cappetta. "Oggetto dell’incontro - viene precisato in una nota - la volontà di rappresentare al Prefetto il senso dell’impegno della rete. Nel corso dell'incontro, alla presenza della dottoressa De Feo, vicario del Prefetto, Principe ha illustrato le finalità ed i contenuti della rete di donne e non solo che basa il proprio impegno sulla diffusione della cultura del rispetto e della tutela delle Pari Opportunità in tutti i campi. Sono state rappresentate tutte le iniziative fino ad oggi poste in essere non solo sulla città capoluogo, ma anche in provincia ed altre regioni. Il Prefetto ha molto apprezzato l'iniziativa dichiarandosi immeditamente vicino, per quanto di sua competenza, a ciò che #AvantiDonne metterà in campo". Nella nota, inoltre, l'associazione comunica che "erano presenti all'incontro per #AvantiDonne: la psicologa, Sofia Cozzi, la biologa Lucia De Simone, la criminologa Natascia Perone, la professoressa Maria Antonietta Romano, la sociologa Maria GraziaTranfa e Marco De Nigris".