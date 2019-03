Reddito cittadinanza, Confesercenti: pronti a inviare domande "La ripresa del commercio ci sarà e per tante piccole attività potrebbe essere la svolta positiva"

Reddito di cittadinanza, la Confesercenti di Benevento comunica la propria disponibilità ad inviare le domande. L'associazione di categoria, in una nota, evidenzia le difficoltà del settore dovute alla riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, quindi auspica come l'instituzione del reddito di cittadinanza possa promuovere anche una ripresa del commercio. "La crisi del commercio - si legge in una nota dell'associazione di categoria - è dovuta principalmente ad una significativa riduzione di entrate nelle famiglie con basso reddito. La Confesercenti di Benevento condivide la linea politica del Movimento cinque stelle che ha fortemente creduto e voluto il reddito di cittadinanza. A nostro parere la ripresa del commercio ci sarà e per tante piccole attività potrebbe essere la svolta positiva". Ed in merito, viene comunicata la disponibilità del Caf di Benevento "da mercoledì, 6 marzo, per assistere i cittadini per elaborare e inoltrare le domande all'Inps". Inoltre, l'associazione ricorda che "chi invierà le domande tra il 6 e il 31 marzo riceverà una risposta dall'Inps nel mese di aprile e in caso di accoglimento otterrebbe il primo pagamento a maggio".