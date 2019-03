Discarica Tre Ponti, accordo per trasferire la gestione Incontro in Provincia

Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento, ha approvato stamani un documento che sancisce l’accordo tra la stessa Provincia, la Società partecipata Samte srl, ed il Consorzio Napoli – Caserta per il trasferimento della gestione della discarica di località “Tre Ponti” di Montesarchio.

L’accordo pone fine ad una lunghissima vertenza tra gli Enti pubblici circa la individuazione del soggetto titolare della manutenzione di questa discarica “post mortem”, istituita oltre 15 anni or sono dalla Gestione Commissariale per l’emergenza rifiuti in Campania, e costituisce l’attuazione di un protocollo di intesa siglato presso la Prefettura del capoluogo sannita lo scorso 8 febbraio. L’accordo, per diventare esecutivo, dovrà comunque essere sottoscritto dallo stesso presidente della Provincia Di Maria, dall’Amministratore unico di Samte, Domenico De Gregorio, e da Francesco Paolo Ventriglia, Commissario Liquidatore del Consorzio Unico del Bacino Napoli – Caserta.