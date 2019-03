L'appello di Giovanni: "Sono in difficoltà, aiutatemi" Solo e costretto a dormire per strada: "Cerco un lavoro, la fatica non mi fa paura"

Solo e in difficoltà da mesi Giovanni, beneventano, ha affidato a Ottopagine un appello per provare a migliorare la sua condizione. “Sono quattro o cinque mesi che mi trovo in forte difficoltà – racconta – costretto a dormire per strada e spesso senza neanche riuscire a mangiare. Non ho parenti, non ho i genitori da quando avevo 16 anni e sono completamente solo”.

Chiede un lavoro Giovanni, non pietà: “Ho sempre lavorato, da quando ero ragazzino, tant'è che scherzando dico che se mi avessero versato i contributi ogni volta che ho lavorato ora potrei godermi la pensione anche se sono ancora giovane. Ho lavorato in Italia e all'estero, non mi spaventa la fatica, tant'è che non mi hanno mai licenziato. Sfruttato sì, purtroppo, e perciò mi trovo in questa situazione di difficoltà. Perciò chiedo a chiunque possa darmi una mano o che abbia bisogno di lavoro di darmi fiducia, non li deluderò”.

Chiunque fosse interessato a dare una mano a Giovanni può contattare la redazione di Benevento di Ottopagine.