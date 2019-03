Sanità, Io X Benevento: Barelle nei reparti e troppe criticità Ospedale Rummo. L'annuncio di Schipani: "Raccolta firme per chiedere dimissioni direttore"

“Condizione non più sostenibile che mette a rischio la vita dei cittadini. Dal prossimo aprile, raccolta firme per mandare via dalla nostra Città, l’attuale Direttore Generale dell'ospedale Rummo”. Ad annunciarlo è Giuseppe Schipani, dell'Associazione Io X Benevento che da anni monitora “le criticità che vanno a penalizzare le prestazioni erogate dal nosocomio cittadino e, specialmente negli ultimi anni, ci siamo confrontati diverse volte con la Direzione per cercare di risolvere annose questioni che risultano determinanti per il corretto funzionamento dell’Ospedale”.

Schipani spiega come “mentre negli anni scorsi, con altri manager, ci si confrontava e immediatamente si cercava di risolvere i problemi; da circa due anni, il nostro Ospedale è paralizzato da una gestione che ha provocato un evidente e significativo declino che ha danneggiato la sua immagine ed il suo prestigio. Non a caso – rimarca il presidente di Io X Benevento -, alcuni primari, che rendevano attrattiva la Struttura sanitaria, sono andati via proprio per le precarie condizioni in cui erano costretti ad operare”.

Al centro della denuncia di Schipani una serie di segnalazioni che “ci preoccupano a tal punto che non possiamo più rimanere fermi se vogliamo davvero tutelare la vita dei nostri concittadini.

La sospensione delle prestazioni di routine della radiologia perché si costringono i medici ad andare a S. Agata dei Goti, l’assurdo tentativo di decongestionare il Pronto Soccorso; dislocando gli ammalati sulle barelle nei corridoi dei reparti con carenza di personale e le continue criticità, che bloccano e/o riducono per mancanza di anestesisti, gli interventi chirurgici, non sono più sostenibili e tollerabili.

Da un lato ci ritroviamo con gli operatori sanitari costretti ad operare in condizioni pietose e con un carico di responsabilità che turba la loro serenità e lucidità, non potendosi - oltretutto - nemmeno lamentare; dall’altro, l’utenza che entra in quell’ospedale rischia davvero la propria vita.

Per questi motivi ed altri, la settimana scorsa abbiamo lanciato un monito al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Enzo De Luca, e in assenza di risposte, abbiamo deciso di iniziare una raccolta firme dal prossimo mese di aprile, che presenteremo poi al Governatore ed al Ministro della Salute per chiedere la rimozione del dottore Renato Pizzuti dalle funzioni di gestione dell’Azienda Ospedaliera S. Pio”.

Poi l'appello al primo cittadino: “Facciamo, dunque, presente anche al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, della volontà e delle preoccupazioni dei cittadini e lo invitiamo, da subito, ad attivare tutte procedure utili, anche attraverso l’assemblea dei Sindaci, per aiutarci a raggiungere questo obiettivo di interesse collettivo”.