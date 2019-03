Scope e palette per pulire la città, studenti protagonisti Un progetto in collaborazione con l'Asia che si spera diverrà iniziativa pilota

Scopa e paletta al posto di libri e quaderni. La lezione di oggi per gli studenti dell'Istituto Palmieri, Rampone, Polo arriva dalla cura dell'ambiente.

“PuliAmo la città” è il progetto che li ha visti impegnati per ripulire viale Principe di Napoli ed altre zone del Rione ferrovia.

“Un atto d'amore per la loro città – spiega la dirigente dell'Istituto Maria Marino – un atto che darà loro la percezione di quanto è fragile il territorio e quanta fatica occorre per renderlo accogliente”.

A tenere a battesimo l'iniziativa anche il sindaco Clemente Mastella: “Sono momenti che rendono vivo il senso di comunità. Iniziative concrete da sostenere e diffondere”.

“Un gesto lodevole” anche per il parroco di Santa Maria di Costantinopoli, Don Pompilio Cristino.

L'iniziativa nata in collaborazione con l'Asia, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. “Un progetto che speriamo possa essere pilota – commenta l'amministratore Donato Madaro – e che possa coinvolgere tante altre scuole”.