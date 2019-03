Beni culturali a Benevento, è ora di fare rete Questa mattina un accordo tra Comune, Provincia, Curia e Ministero

La valorizzazione del sistema museale di Benevento. E' la finalità dell'accordo sottoscritto, questa mattina, da Provincia, Comune, Curia e Ministero alla Rocca dei Rettori.

Solo il primo passo di un progetto che consentirà di studiare, conformemente alle Linee di indirizzo ministeriali, già attive da tempo e che hanno prodotto buoni risultati in altre realtà territoriali, quelle attività di cooperazione tra tutti i soggetti che possiedono beni culturali in Città e che sono parte prestigiosa e significativa dell’immenso patrimonio del nostro Paese.

Promosso dal Presidente Di Maria, su sollecitazione del Direttore Creta, facendo tesoro di proposte discusse in pubblico nei mesi scorsi dall’Arcivescovo mons. Accrocca, dopo una serie di contatti bilaterali, il “briefing” alla Rocca dei Rettori ha consentito di discutere e fissare alcuni punti essenziali di un Accordo o Protocollo d’intesa che si sostanzia, nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei beni culturali, di nuove forme di collaborazione, stabile e continuativa, capaci di rendere disponibili risorse umane (con competenze tecniche specifiche in materia archeologica, catalogazione beni culturali, ed altro), strutturali o di rete, ovvero di mettere a disposizione risorse finanziarie o strumentali per consentire la migliore fruizione possibile da parte del pubblico e dei visitatori dei beni culturali stessi.

All'appuntamento l’Arcivescovo Felice Accrocca ed il responsabile dei Beni culturali diocesani mons. Mario Iadanza; l’assessore alla Cultura del Comune, Rossella Del Prete; Manuel Roberto Guido della Direzione Generale Musei e del Polo Museale della Campania; Ferdinando Creta, Direttore dell’Area Archeologica del Teatro Romano e Antonio Di Maria, Presidente della Provincia, insieme al Segretario generale Franco Nardone.

Ad illustrare il progetto proprio il direttore Creta. I diversi interventi hanno vagliato possibilità di sviluppo congiunte del patrimonio cittadino: a partire dal biglietto integrato per la rete museale.

L'accordo tra i quattro enti promotori potrebe essere solo il primo passo per un sistema capace di coinvolgere tutte le altre realtà cittadine.

Il Presidente Di Maria, al termine dei lavori, ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto per l’esito della riunione e ringrazio tutti i partecipanti per l’impegno che hanno voluto profondere per il successo dell’iniziativa. Sulla prospettiva di un Accordo inter-istituzionale per meglio gestire i beni culturali stiamo impegnati da tempo e abbiamo sempre ottenuto cordiale accoglienza ed ascolto da parte dell’Arcivescovo Metropolita, del Sindaco Mastella e dei Direttori dei Poli Museali statali: anzi essi stessi ci hanno sollecitato ad andare avanti recando preziosi contributi di idee. Si tratta ora di concretizzare tutto il lavoro svolto sinora e di cogliere le opportunità che le intese di massima già raggiunte consentono di dischiudere a tutto vantaggio del territorio”.