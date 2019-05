Boy scout in campo per ripulire le giostre per i bimbi Lombardi: "La prossima domenica ecologica si farà a Pacevecchia"

Torna anche a maggio l'appuntamento con le 'Domeniche ecologiche', il progetto promosso dall'amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini al rispetto per l'ambiente. Dopo il rione Libertà e il quartiere Triggio, sarà presto la volta di Pacevecchia dove è stata registrata già la disponibilità del gruppo dei boy scout a partecipare alla giornata che sarà dedicata in particolar modo a ripulire le giostrine per i bimbi di via Aldo Moro. Come spiega la presidente della commissione Ambiente del comune di Benevento, Romilda Lombardi: “Sono stata contatta dai boy scout della chiesa di Santa Rita che hanno mostrato la volontà di collaborare a questo progetto della commissione Ambiente, pertanto ci daranno una mano per ripulire questo spazio verde anche in previsione delle belle giornate che stanno per arrivare affinché sia possibile per tuttii bambini del quartiere fruire di questo spazio”. Al momento, infatti, l'area adibita a parco giochi per bambini, con giostre e sentieri, presente lungo viale Aldo Moro presenta erba troppo alta per consentire ai bimbi di giocare. Di qui l'impegno a ripulire l'intera area: “Ci sarà anche il delegato al Verde, Angelo Feleppa che metterà a disposizione anche la ditta del verde per una potatura delle piante e il taglio dell'erba”. Nel presentare la prossima domenica ecologica, dunque, Romilda Lombardi evidenzia l'impegno dei ragazzi di Pacevecchia e ribadisce come l'obiettivo di questa iniziativa sia promuovere un maggior rispetto per l'ambiente e un miglioramento della qualità dell'aria provvedendo al blocco delle auto anche nei vari quartieri cittadini: “Abbiamo accolto con piacere l'intervento dei boy scout della zona che hanno mostrato particolare sensibilità per l'ambiente, in quanto l'obiettivo del progetto è proprio ripulire e promuovere la tutela dell'ambiente ma anche un miglioramento della qualità dell'aria. Pertanto – conclude Lombardi – chiuderemo alcune strade del quartiere lasciando aperta l'arteria principale”