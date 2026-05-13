A Vicenza dirige lo stesso arbitro di Benevento-Cavese Si tratta di Francesco Burlando di Genova

Vicenza-Benevento, terzo e ultimo atto della Supercoppa Regionale Trenitalia di Serie C, è stato affidato a Francesco Burlando, della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Sicurello e Spagnolo. Quarto ufficiale Gauzolino. Burlando ha recentemente diretto la sfida tra Benevento e Cavese, l'unica persa al Vigorito dalla squadra giallorossa. Il fischietto ligure cacciò dal campo Antonio Floro Flores, espellendo poi nel finale anche il tecnico della Cavese. Non fu una direzione infallibile, ma la scelta per questa gara di Supercoppa è ricaduta su di lui.

Francesco Burlando sarà coadiuvato da Marco Sicurello di Seregno ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. IV Ufficiale: Simone Gauzolino di Torino. Non c'è alcun referente al Var, perchè come è noto lo strumento non è stato utilizzato in questa competizione finale, in cui la Lega sembra aver fatto le cose con braccino corto.