Sicurezza allo stadio Ciro Vigorito, vertice in Prefettura In vista della nuova stagione

Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Benevento, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alle condizioni di sicurezza dello stadio “Ciro Vigorito” in vista della prossima stagione calcistica.

L’incontro, presieduto dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha visto la partecipazione del sindaco di Benevento, del presidente della Provincia, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti del Benevento Calcio.

Al centro della riunione, la definizione degli interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per l’adeguamento dell’impianto sportivo ai requisiti richiesti per la nuova stagione. Nel corso del confronto sono state individuate diverse misure finalizzate al rafforzamento degli standard di sicurezza, al miglioramento della gestione dei flussi dei tifosi nelle giornate di gara e a una fruizione più efficiente dello stadio.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti legati all’ordine pubblico e alla sicurezza degli spettatori, con l’obiettivo di prevenire criticità durante gli eventi sportivi.

Nel suo intervento, il Prefetto ha inoltre richiamato la società giallorossa alla necessità di promuovere, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazione con la tifoseria, comportamenti rispettosi delle regole e delle disposizioni di sicurezza. Un invito volto a prevenire episodi che potrebbero comportare l’adozione di misure restrittive, come eventuali divieti di trasferta o altre limitazioni per i sostenitori della squadra.

La riunione si è conclusa con la definizione di un quadro condiviso delle priorità operative e dei tempi di realizzazione degli interventi ritenuti necessari, che dovranno essere completati prima dell’avvio della nuova stagione calcistica.