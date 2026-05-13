Paduli, al via la seconda edizione di "Appia Schools"

Laboratorio didattico dedicato alla Via Traiana e al sito archeologico di Forum Novum

paduli al via la seconda edizione di appia schools
Paduli.  

Il Comune di Paduli annuncia la seconda edizione di “Appia Schools”, il laboratorio didattico dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico del sito di Forum Novum sulla Via Traiana, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria di Paduli.
L’iniziativa si svolgerà nella giornata del 14 maggio 2026 presso la sede di Paduli dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti” e rientra nel progetto PNRR-M1C3-I2.1 “Forum Novum: l’origine dei Borghi”.

Il laboratorio sarà curato dall’archeologa  Valeria Vessichelli di Archeroservizi s.r.l., e offrirà agli studenti un percorso educativo e coinvolgente alla scoperta dell’archeologia, delle tecnologie innovative applicate alla ricerca storica e del valore culturale della Via Traiana e di Forum Novum.
Nel corso delle attività saranno affrontate diverse tematiche, tra cui:
- l’archeologia preventiva e il lavoro sul campo;
- le tecnologie e le indagini non invasive utilizzate nella ricerca archeologica;
- il percorso dalla ricerca alla scoperta;
- la storia della Via Traiana e del sito di Forum Novum.

Attraverso esempi pratici, strumenti digitali e approfondimenti storici, gli alunni avranno l’opportunità di comprendere l’importanza della tutela del patrimonio culturale e di conoscere più da vicino le radici storiche del proprio territorio.
L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le nuove generazioni al valore della storia e dei reperti archeologici, rendendo i ragazzi protagonisti consapevoli nella salvaguardia e nella promozione dell’identità culturale locale.

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