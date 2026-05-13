Paduli, al via la seconda edizione di "Appia Schools" Laboratorio didattico dedicato alla Via Traiana e al sito archeologico di Forum Novum

Il Comune di Paduli annuncia la seconda edizione di “Appia Schools”, il laboratorio didattico dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico del sito di Forum Novum sulla Via Traiana, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della scuola primaria di Paduli.

L’iniziativa si svolgerà nella giornata del 14 maggio 2026 presso la sede di Paduli dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti” e rientra nel progetto PNRR-M1C3-I2.1 “Forum Novum: l’origine dei Borghi”.



Il laboratorio sarà curato dall’archeologa Valeria Vessichelli di Archeroservizi s.r.l., e offrirà agli studenti un percorso educativo e coinvolgente alla scoperta dell’archeologia, delle tecnologie innovative applicate alla ricerca storica e del valore culturale della Via Traiana e di Forum Novum.

Nel corso delle attività saranno affrontate diverse tematiche, tra cui:

- l’archeologia preventiva e il lavoro sul campo;

- le tecnologie e le indagini non invasive utilizzate nella ricerca archeologica;

- il percorso dalla ricerca alla scoperta;

- la storia della Via Traiana e del sito di Forum Novum.



Attraverso esempi pratici, strumenti digitali e approfondimenti storici, gli alunni avranno l’opportunità di comprendere l’importanza della tutela del patrimonio culturale e di conoscere più da vicino le radici storiche del proprio territorio.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le nuove generazioni al valore della storia e dei reperti archeologici, rendendo i ragazzi protagonisti consapevoli nella salvaguardia e nella promozione dell’identità culturale locale.