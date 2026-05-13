Era accusato di un'evasione Iva milionaria, assolto un 31enne Benevento. La sentenza del Gup di Rieti con rito abbreviato

Era accusato di un'evasione Iva milionaria, ma è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto deciso dal gup del Tribunale di Rieti al termine del rito abbreviato celebrato a carico di Mirco Marro (avvocato Donato Colangelo), 31 anni, di Benevento, che era stato chiamato in causa da una indagine condotta dalla guardia di finanza laziale.

I fatti risalivano al 2019 – 2020: secondo la ricostruzione curata dagli inquirenti, come rappresentante legale della 'Amazoni group srl', una società con sede a Riti, si sarebbe avvalso ed avrebbe emesso in favore di alcune società una serie di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. In questo modo, sosteneva la Procura di Rieti, sarebbe stata evasa l'lva per oltre 3 milioni di euro. Un addebito dal quale Mirra è stato però assolto, così come aveva chiesto la difesa.