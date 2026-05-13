Unisannio: focus su intelligenza artificiale nei processi di marketing Un importante momento di confronto tra mondo accademico e imprese

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Convegni del Palazzo De Simone di Benevento, il convegno dal titolo “Tra innovazione e strategia: l’Intelligenza Artificiale nei processi di marketing”, promosso dall’Associazione studentesca Unisea in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra mondo accademico e imprese, approfondendo il ruolo sempre più centrale dell’Intelligenza Artificiale nelle strategie di comunicazione e marketing digitale.

Ad aprire i lavori sono stati i moderatori Gaia De Blasio e Luca Calderazzo, rappresentanti dell’associazione studentesca Unisea, che hanno sottolineato l’importanza di creare occasioni di dialogo tra studenti, professionisti e aziende operanti nel settore dell’innovazione.

Tra i relatori dell’incontro, Mario d’Arco, docente di comunicazione digitale presso l’Università degli Studi del Sannio, ha illustrato come le tecnologie basate sull’IA stiano trasformando il rapporto tra brand e consumatori, rendendo la comunicazione sempre più personalizzata, predittiva e orientata ai dati. Nel corso del suo intervento, è stato evidenziato come strumenti di machine learning e analisi comportamentale consentano oggi di interpretare le esigenze degli utenti in tempo reale, migliorando l’efficacia delle campagne di marketing e ottimizzando la customer experience.

Augusto Ozzella, direttore tecnico di Cyclopes Srl, startup attiva nel settore delle nuove tecnologie e dei servizi digitali, ha invece approfondito gli aspetti più applicativi dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali. In particolare, sono stati illustrati alcuni esempi concreti di utilizzo di algoritmi predittivi, sistemi di automazione dei contenuti, chatbot intelligenti e piattaforme di data analytics capaci di supportare le imprese nella segmentazione del pubblico, nella generazione di lead e nell’analisi delle performance di mercato.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi etici e strategici legati all’utilizzo dell’IA, tra cui la tutela dei dati personali, la trasparenza degli algoritmi e il bilanciamento tra automazione tecnologica e creatività umana. È emerso come l’Intelligenza Artificiale non rappresenti soltanto uno strumento operativo, ma una vera leva strategica in grado di ridefinire i modelli di business e i processi decisionali delle organizzazioni.

L’associazione Unisea si conferma così promotrice di iniziative orientate all’innovazione, alla formazione e al dialogo tra università e mondo del lavoro, offrendo agli studenti occasioni concrete di approfondimento su tematiche di grande attualità e impatto professionale.