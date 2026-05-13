Il Presidente della Provincia Lombardi saluta l'Arcivescovo Autuoro "Una notizia importante per l'intera società civile"

«Papa Leone XIV ha indicato il successore di mons. Felice Accrocca alla guida dell’Arcidiocesi di Benevento nella persona di mons. Michele

Autoro: a lui, dunque, va il cordiale e sentito messaggio di benvenuto in terra sannita».

Così Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ha espresso l’indirizzo di saluto al nuovo Arcivescovo di Benevento.

"La notizia della scelta del nuovo Pastore della Cattedra beneventana - prosegue - non è importante soltanto per i fedeli di Benevento e provincia, ma per l’intera società civile locale a ragione del fatto che le eminenti figure che l’hanno guidata, sin dai tempi del Vescovo Gennaro, sono storicamente state a fianco della gente ed autori di opere per il progresso del territorio.

Lo stesso Arcivescovo Autuoro, nella sua Lettera di saluto ai fedeli sanniti, dopo il medesimo “incipit” di invocazione alla Pace che Papa

Prevost svolse nel suo primo discorso dopo la sua elezione al Soglio di Pietro, ha ricordato quel lavoro, di valenza e rispondenza nazionali,

svolto da mons. Felice Accrocca a favore della comunità delle aree interne.

Ho accolto favorevolmente questo forte richiamo di mons. Autuoro: esso non solo testimonia per l’appunto il ruolo che tanti Pastori, come ad

esempio l’Orsini, hanno svolto per la gente sannita, ma anche la volontà di mettersi al lavoro con le Istituzioni pubbliche nell’affrontare le

criticità e i problemi del Sannio».