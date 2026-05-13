Lancia la droga dalla finestra dell'abitazione: arrestato e ora assolto Benevento. La sentenza per un 36enne. Assolti anche due giovani di Telese

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il giudice Graziamaria Monaco ha assolto Corrado Musco (avvocati Antonio Leone e Nicola Covino), 36 anni, di Benevento, che nell'ottobre 2025 era stato arrestato dalla Mobile - poi era tornato inn libertà- per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo gli inquirenti, quando aveva sentito bussare alla porta della sua abitazione, che gli agenti avevano raggiunto per notificargli una ordinanza, avrebbe cercato di liberarsi, lanciandolo dalla finestra, di un involucro contenente 53 grammi di hashish, subito recuperato e sequestrato al pari di un blancino

Sono invece stati assolti perchè il fatto non costituisce reato, sempre dal giudice Monaco, Giuseppe De Rosa. e Pasquale De. Paola, due giovani di Telese Terme che nello scorso febbraio erano stati arrestati dai poliziotti del locale Commissariato- successivamenre erano tornati liberi - perchè sarebbero stati sorpresi a cedere una dose di crack. Anche per loro l'avvocato Antonio Leone.