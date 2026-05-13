Benevento capitale della passione per le figurine: a giugno l'evento In città anche Bellini, tra i più grandi collezionisti di figurine

La passione per le figurine conquista la ribalta all'evento promosso a Benevento con la prima edizione di “BenExpo Figurine in Fiera”, la mostra dedicata al mondo delle figurine, degli album, delle cards, degli almanacchi e del collezionismo sportivo. L’evento si svolgerà il 6 e 7 giugno al Pala “Valentino Ferrara” e rappresenta una novità assoluta per il Sannio e, più in generale, per il Sud Italia.

A presentare l’iniziativa è stato Pasquale Venditti, presidente dell’associazione “Figurine che Passione”.

“È un'inixiativa che si svolge principalmente nel Nord Italia – ha spiegato Venditti – mentre nel Sud sarà una delle prime esperienze del genere e soprattutto la prima nel Sannio dedicata alle figurine”.

La manifestazione proporrà un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso il collezionismo: dagli storici album degli anni Cinquanta e Sessanta fino alle moderne card ludiche e alle figurine rare più ricercate dai giovani collezionisti.

“È un viaggio malinconico ma vincente nel mondo della piccola editoria – ha aggiunto Venditti – capace di unire generazioni diverse. Le figurine riescono ad avvicinare i nonni, alla ricerca dei pezzi storici della loro infanzia, e i ragazzi, appassionati delle carte moderne e rare”.

L’obiettivo dell’evento è quindi quello di trasformare la passione per il collezionismo in un momento di aggregazione e condivisione, valorizzando anche il tempo libero e la cultura del collezionismo sportivo.

Al PalaFerrara arriveranno espositori provenienti da tutta Italia, con la partecipazione attesa di collezionisti, famiglie e appassionati da numerose regioni. Tra gli ospiti annunciati anche Gianni Bellini, considerato uno dei più grandi collezionisti di figurine al mondo.

Spazio anche alla storia del Benevento Calcio con un’area espositiva dedicata alle figurine giallorosse: dalla prima apparizione del club sugli album Panini nella stagione 1972-73 fino ai pezzi più recenti e rari legati alla storia della squadra sannita.

Nel corso della presentazione si è parlato anche dell’evoluzione del collezionismo. “Quando ero bambino io – ha sottolineato Venditti – collezionare figurine era molto più accessibile. Oggi i costi sono aumentati e per molte famiglie diventa difficile sostenere questa passione. Anche per questo le associazioni come la nostra cercano di aiutare bambini e ragazzi a completare gli album e a coltivare il loro interesse”.

L’iniziativa è stata coorganizzata anche dalla Pro Loco Samnium. Il presidente Giuseppe Petito ha evidenziato il valore turistico della manifestazione: “Le fiere rappresentano un’importante attrattiva per la città di Benevento. Questa iniziativa può diventare un’opportunità di promozione turistica e un punto di partenza per riproporre eventi simili anche negli anni successivi”.

La Pro Loco, infatti, collegherà l’evento alle attività di accoglienza e promozione del territorio previste nel mese di giugno, con tour e iniziative curate dall’Infopoint turistico cittadino.

Sostegno all’iniziativa anche da parte delle Acli Benevento, rappresentate dal presidente Filiberto Parente, che ha sottolineato il valore aggregativo e sociale della manifestazione.