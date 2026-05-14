Play off Serie C, il sorteggio degli ottavi: ecco come funziona Questa mattina alle 12 negli studi di Sky Sport dall'urna si conosceranno gli accoppiamenti

Questa mattina a mezzogiorno negli studi di Sky Sport andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale dei play off di Lega Pro, o se preferite del secondo turno della Fase Nazionale.

Il gruppo delle teste di serie è composto dalle tre seconde classificate nella stagione regolare, vale a dire Catania, Ascoli e Union Brescia e dalla migliore squadra proveniente dal primo turno Nazionale, ovvero il Ravenna di Mandolrlini. A queste squadre si contrapporranno nell'urna le altre quattro classificate, ovvero Salernitana, Casarano, Potenza e Lecco.

Non cambia il regolamento relativo al passaggio del turno. Si gioca prima in casa della “non testa di serie” e in caso di parità nelle due sfide, passa senza supplementari e rigori la squadra “testa di serie”. E' il vantaggio non certo di poco conto di Catania, Ascoli, Union Brescia e Ravenna, a cui basteranno anche due pareggi per arrivare alle “Final Four”. A Salernitana, Casarano, Potenza e Lecco servirà invece necessariamente vincere almeno una delle due sfide in programma.

PLAY OFF FASE NAZIONALE 2° TURNO

Gara d'andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026

Gara di ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

FINAL FOUR

Semifinali | gara d'andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Semifinali | gara di ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

Finale | gara d'andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026

Finale | gara di ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026



IL REGOLAMENTO

Secondo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) contro le peggiori (non teste di serie): sfide di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata

Final four:quattro squadre, partite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio. In caso di parità si giocano supplementari ed eventualmente si calciano i rigori

Finale, andata e ritorno per decidere la promossa in Serie B. In caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori