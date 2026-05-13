Play off. Salernitana col cuore in gola. Impresa Casarano Beffa per la Pianese: qualificazione sfumata al 98'. Sul velluto il Potenza

Salernitana-Casertana vietata ai deboli di cuore. Che non fosse finita si era capito già nel secondo tempo del Pinto. Al giovane Coppitelli è bastato correggere l'undici di partenza rispetto alla gara d'andata, recuperando giocatori preziosi come Pezzella, Proia, Llano, Heinz e Kallon, per mettere in difficoltà la solita Salernitana, macchinosa nei suoi movimenti e bloccata dal vantaggio del risultato dell'andata. Troppo rinunciataria la squadra di Cosmi, che a 13 dalla fine ha tremato per il gol trovato di testa da calcio d'angolo dal difensore Heinz. La Casertana ha intravisto l'impresa ed ha schiacciato il piede sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio. E' stato allora che la squadra rossoblù è stata tradita da uno dei suoi elementi migliori, il portiere De Lucia, che s'è fatto passare sotto al braccio un diagonale non irrestistibile di Ashick al 91. E' esploso l'Arechi che aveva tenuto il fiato sospeso negli ultimi minuti e è tornato a credere nella promozione della bersagliera, che avrà bisogno di maggiore vivacità nelle prossime partite per non distruggere un sogno che i ventimila tifosi sugli spalti hanno decisamente dimostrato di meritare.

Ma la serata di ritorno del primo turno nazionale ha regalato una sorpresa abbastanza inattesa dopo il risultato dell'andata. L'ha messa ancora una volta a segno il Casarano, che da squadra timida in trasferta è diventata un'autentica macchina da guerra fuori casa. Dopo aver perso 2 a 0 al Capozza, sul terreno del Renate ha completamente capovolto ilm risultato: 3 a 0, grazie ai gol del giovanissimo Cerbone, ad un'atorete e al gol risolutivo del bomber Grandolfo. Un'impresa straordinaria per i ragazzi di Di Bari che approdano da ottava in graduatoria alla seconda fase nazionale.

L'altra impresa della serata sarebbe potuta essere quella della Pianese, la squadra dove si è rilanciato Guglielmo Mignani. Il più piccolo centro di questi play off, Piancastagnaio in provincia di Siena, appena 3.800 abitanti, arriva ad una manciata di secondi dall'approdare al secondo turno della fase nazionale. Il Lecco si salva all'8' minuto di recupero grazie ad un rigore segnato dal croato Sipos.

Salvo anche il Ravenna, che va sotto contro il Cittadella, ma poi si salva grazie al solito Fishnaller. L'1 a 1 basta per passare il turno. L'ultima vittoria della serata è quella del Potenza, che dopo il 3 a 0 dell'andata rifila un altro 3 a 1 al Campobasso al Viviani: Petringaro, Erradi e De Marco in gol per i lucani, Bifulco per i molisani.

Domani giovedì 14 maggio dalle ore 12 ci sarà il sorteggio del secondo turno della fase nazionale e la definizione dell'intero tabellone fino alla finale. Enrano in gioco le tre seconde classificate, vale a dire Catania, Ascoli e Union Brescia, che insieme al Ravenna, migliore squadra proveniente dal primo turno, formeranno il gruppo delle teste di serie. Ad ognuna di loro sarà accoppiata una delle quattro qualificate, vale a dire Salernitana, Lecco, Casarano e Potenza. Come si può vedere ci sono ben 4 squadre del girone C, quello meridionale vinto dal Benevento. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Sport.it. In studio Marco Demicheli e Luca Mastrorilli insieme all'allenatore Fabio Pecchia

GLI ACCOPPIAMENTI DEL PRIMO TURNO NAZIONALE (Andata):

- Cittadella-Ravenna 2-2 (36' Vita, 45'+2' Rabbi, 82' Bani, 86' Fischnaller)

- Campobasso-Potenza 0-3 (19' Felippe, 30' D'Auria, 41' Siatounis)

- Pianese-Lecco 1-1 (23' Kritta, 73' Tirelli)

- Casarano-Renate 0-2 (3' Karlsson, 24' Karlsson)

- Casertana-Salernitana 2-3 (11' Lescano, 30' Ferrari, 56' Ferraris, 72' Proia, 83' Butic)

Ritorno:

- Ravenna-Cittadella 1-1 (36' Di Vita, 72' Fischnaller)

- Lecco-Pianese 1- (31' Ianesi, 90+8' Sipos)

- Renate-Casarano 0-3 (36' Cerbone, 44' Autogol, 53' Gandolfo)

- Salernitana-Casertana 1-1 (77' Heinz, Achick 90+1')

- Potenza-Campobasso 3-1 (3' Petrungaro, 26' Erradi, 58' Bifulco, 67' De Marco)

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO DELLA FASE NAZIONALE

… - Catania

… - Union Brescia

… - Ascoli

… - Ravenna

Le quattro teste di serie saranno accoppiate per sorteggio alle qualificate Salernitana, Lecco, Casarano, Potenza