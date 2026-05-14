Salute e Solidarietà: Il Rotary Club porta prevenzione Dermatologica in carcere Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 8:30 nella casa circondariale di Benevento

Un importante appuntamento con la prevenzione e la solidarietà varcherà le soglie della Casa Circondariale di Benevento. Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 8:30, il Rotary Club di Benevento offrirà una giornata di consulti dermatologici specialistici gratuiti interamente dedicata alle donne detenute della struttura.

L'iniziativa, proposta dal Rotary Club ed immediatamente accolta dalla Direttrice Generale Marianna Adanti e dalla Direttrice Sanitaria, la dottoressa Maria Rosaria Gemei, sarà curata dalla dottoressa Antonia Gerarda Galluccio, specialista in dermatologia e venereologia.

La diagnosi precoce è lo strumento più potente che abbiamo per contrastare le patologie cutanee. Un controllo dermatologico regolare permette di identificare tempestivamente lesioni sospette che, se trascurate, possono evolvere in malattie serie e potenzialmente letali, come il melanoma.

Tuttavia, il diritto alla salute e l'accesso a visite specialistiche incontrano spesso ostacoli logistici e burocratici maggiori per chi vive in stato di detenzione. Per questo motivo, il Rotary Club di Benevento ha scelto di intervenire direttamente all'interno della Casa Circondariale, abbattendo le barriere che talvolta separano la popolazione carceraria da una corretta prevenzione.

La pelle è lo specchio della nostra salute. Garantire un consulto specialistico a chi ha difficoltà di accesso alle cure esterne non è solo un atto medico, ma un gesto di profonda dignità umana.

Questa giornata sottolinea l'impegno costante del Rotary nel servizio alla comunità, ponendo l'accento su una fascia di popolazione spesso invisibile, affinché la prevenzione rimanga un diritto universale e mai un privilegio.