Rifiuti a via Garrucci, l'Asia: "L'area è stata ripulita" L'intervento dell'azienda dopo la protesta dei cittadini

Dopo la protesta degli abitanti di via Garrucci, interviene oggi con una nota l'Asia di Benevento per comunicare l'avvenuta pulizia dell'aria e precisando i motivi dei ritardi nella raccolta dei rifiuti. "Questa azienda - viene precisato nella nota dell'Asia - comunica che è intervenuta nella serata di sabato, 4 maggio, per recuperare l’arretrato della raccolta dei rifiuti causata da ripetuti guasti su più autoveicoli che hanno costretto l’azienda a rimodulare i servizi aziendali di porta a porta, con ripercussioni sulla tempistica della raccolta. Nella mattinata di domenica via Garrucci si presentava completamente libera dai rifiuti". L'azienda, inoltre, nell’informare che "anche in altre zone della città nei giorni scorsi si sono verificati ritardi", precisa che "come già attuato nella mattinata di domenica 5, rafforzerà i turni di raccolta porta a porta anche lunedì e fino a quando non sarà azzerato l’arretrato".