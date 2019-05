Parente: "No alla paura dell'altro, sì alla legalità" Il commento all'indomani della manifestazione 'Prima le persone' che si è svolta a Napoli

“No alla paura e al risentimento che minacciano i principi fondamentali della nostra Repubblica. Sì alle differenze come ricchezza”. Così Filiberto Parente, portavoce del Forum del Terzo settore Campania, all'indomani della manifestazione 'Prima le persone' che si è svolta sabato a Napoli e a cui comunica di aver partecipato insieme ad altri rappresentanti del Terzo Settore campano. "In migliaia - commenta Parente - siamo scesi in strada nonostante la pioggia per manifestare contro ogni forma di razzismo e discriminazione". Il rappresentante del Terzo Settore in Campania, inoltre, sottolinea: "Bisogna combattere tutto ciò come bisogna combattere ogni giorno la camorra. Bisogna diffondere la cultura della legalità nella nostra Regione e in tutto il nostro Paese affinché, soprattutto i giovani, capiscano che nella legalità vi è la vera libertà. Quella stessa libertà che deve consentire ai bambini di poter passeggiare per strada a Napoli senza la paura di finire vittima di una pallottola vagante. Proprio come è accaduto alla piccola Noemi a cui rivolgo a nome mio e del Forum Regionale del Terzo Settore un grande augurio: 'Forza Noemi'".