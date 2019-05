La Uil Vigili del fuoco scrive a Di Maio La segreteria provinciale di Benevento rilancia la nota del segretario generale Lupo

La segreteria provinciale della Uil vigili del fuoco di Benevento rilancia la nota scritta dalla Uil Pa al ministro Di Maio per chiedere chiarimenti “sull’entità dei fondi dedicati ai Vigili del Fuoco, oggetto di sue recenti dichiarazioni.

“Il Ministro del Lavoro dice di voler creare un fondo per equiparare i Vigili del Fuoco alle Forze di Polizia ma omette di specificarne la copertura finanziaria.

Non vorremmo si tratti delle stesse somme già stanziate nella bozza di legge presentata dal Sottosegretario Candiani alle Organizzazioni Sindacali di categoria; questo significherebbe che si sta giocando al gioco delle tre carte alle spalle dei Vigili del Fuoco”.

Il Segretario Generale della UIL PA Vigili del Fuoco, Alessandro Lupo, rincara la dose “Se così non fosse sarebbe comunquesconcertante che il vicepremier Di Maio non sappia cosa stia facendo l’altro Vicepremier Salvini che, in veste di Ministro dell’Interno ha competenza diretta nelle materie di interesse del Dipartimento dei vigili del fuoco. L’auspicio - conclude Lupo - è che si faccia meno campagna elettorale e si lavori seriamente e concretamente per i Vigili del Fuoco”.