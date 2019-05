A Benevento per un viaggio tra magia e bellezza Domenica turisti da Reggio Emilia hanno ammirato la città delle streghe con la Pro loco Samnium

Tappa a Benevento per il Tour della Campania di turisti di Reggio Emilia, denominato “Viaggio tra Magia e Bellezza”.

Una sinergia proficua tra operatori turistici di Salerno, Proloco Benevento e Reggio Emilia.

Continua quindi il lavoro di accoglienza e di turismo incoming da parte della Proloco di Benevento “Samnium”; questa mattina si è concluso nel capoluogo il tour turistico del gruppo di Reggio Emilia che, dopo aver visitato tutta la Campania in quattro giorni, hanno concluso il loro percorso nella città delle Streghe.

Il viaggio è stato programmato con visite a Casertavecchia, Certosa di Padula, Cattedrale di Salerno, Città di Salerno, Costiera Amalfitana e per chiudere Benevento.

La visita al centro storico di Benevento è stata gestita dalla guida turistica della Proloco, Maurizio Vetrone, accompagnato al loro arrivo dal Presidente della Proloco Giuseppe Petito, che ha trascorso buona parte della visita in compagnia del gruppo fino ad arrivare in Piazza Roma, dove, dopo una degustazione dei prodotti tipici, c’è stato un breve incontro con il Sindaco Clemente Mastella, il quale ha salutato i presenti a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Tantissimi i complimenti ricevuti, sia per l’accoglienza che per l’organizzazione della visita. Prossimi visitatori sono attesi il giorno 10 maggio per un’intera giornata tutta sannita.