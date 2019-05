L'appello della Flp: "Nominare solo scrutatori giovani" In vista dell'appuntamento elettorale

Come per tutti gli appuntamenti per le consultazioni elettorali adesso ci aspettano le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo indetto per il 26 maggio 2019.

Il sindacato Flp con una nota del segretario provinciale Giuseppe De Nigris chiede ai comuni al voto del Sannio e al sindaco di Benevento per le elezioni europee di “applicare giusti criteri sulla scelta per estrazione del lungo elenco degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali”.

In pratica il coordinamento Territoriale FLP Funzioni Locali propone ai sindaci di inserire nelle liste solo i giovani elettori che abbiano una età tra i 18 e i 35 anni.

“Questo dovrebbe essere di esempio per tutti coloro che parlano di una equa giustizia sociale per favorire l'inserimento di soli giovani a questo tipo di esperienza amministrativa. Giovani che sarebbero il nostro futuro di progresso sociale e democratico di una società civile in declino a tutela di quei sani valori e principi cristiani più volte richiamati anche dal Santo Padre Papa Francesco. Siano dunque i giovani protagonisti di esempio a questa società civile sempre più in difficoltà a conservare quei principi e valori di giustizia e di democrazia da salvaguardare”.