Salvatore Cosentino nel Sannio con 'Eva non è ancora nata' L'appuntamento a Palazzo Paolo V con la pièce teatrale nell'ambito del 'Maggio dei libri'



Giovedì, 23 maggio, alle 16 presso la Sala dell’Antico Teatro a Palazzo Paolo V l’insegnamento di “Diritto e Letteratura” del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dell’Università degli Sudi del Sannio, tenuto dal professor Felice Casucci, in collaborazione con il Comune di Benevento, il Tribunale di Benevento e l’Ordine degli Avvocati di Benevento presentano la pièce teatrale 'Eva non è ancora nata' di e con Salvatore Cosentino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce. Sul palco anche la Donna Velata interpretata dalla professoressa Antonella Nicolella, Docente IIS Don Geremia Piscopo, Arzano (NA). Partecipano: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Marilisa Rinaldi, Presidente del Tribunale di Benevento, Alberto Mazzeo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Filippo de Rossi, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio e Felice Casucci, Professore Ordinario dell’Università degli Studi del Sannio. Conduce Melania Petriello, giornalista.

“Una lezione di legalità in forma di teatro – viene evidenziato in una nota -. Un giudice, per 27 anni un pubblico ministero, una voce, i fascicoli processuali della realtà che spesso superano la finzione e un modo acuto e suggestivo per dimostrare che diritto e teatro sono molto più prossimi l'uno all'altro di quanto si pensi. Un modo per ripensare se stessi, la propria storia, la propria organizzazione sociale, alla luce di una proposta culturale tanto acuta quanto prossima alla sfera emozionale. Un'articolata requisitoria poetica. Lo spettacolo di Salvatore Cosentino è la nuova frontiera dell'educazione civica. Un punto di vista inedito sul dibattito di civiltà che ci interroga. Al centro della sua riflessione, la violenza di genere, la figura della donna, equivoci e stereotipi dell'amore, il tutto rivisto con una lente di ingrandimento artistico nel vasto caleidoscopio processuale. Da ultimo, ma non da meno, la proposta di un nuovo vocabolario nella perdita di senso delle parole”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del “ Maggio dei Libri 2019 ” della Biblioteca Comunale di Benevento, a cura dell’Assessore alla Cultura Rossella Del Prete. Il Maggio dei Libri ha l’obiettivo di s”ottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. È una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto”.