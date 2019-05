FOTO Nuovo Ponte di Torre della Catena, lunedì l'inaugurazione Collegherà il centro al Rione Libertà, nella zona di Santa Clementina

Sarà inaugurato lunedì sera, 13 maggio, il nuovo Ponte che congiunge via Torre della Catena a via Gennaro De Rienzo.

Il ponte sul fiume Sabato sarà un nuovo collegamento che renderà più vicini il centro storico e il Rione Libertà decongestionando anche il traffico veicolare della zona.

Non solo un passo avanti per la mobilità cittadina ma anche un nuovo tassello per la risistemazione della zona intorno alle Mura Longobarde.

Testimonianza storica importante e purtroppo, finora, non facilmente ammirabile. La risistemazione dell'area, invece, permetterà di godere del patrimonio storico in modo più agevole e suggestivo.

Il progetto, infatti, è riuscito a valorizzare parte delle mura e l'antico fortilizio altomedievale. Intorno alla Torre è sorto un godibilissimo spazio urbano ricco di arredi e piante.

Le mura longobarde, poi dovrebbero essere il prossimo tassello dell'illuminazione artistica dei monumenti che l'amministrazione Mastella sta mettendo in campo.