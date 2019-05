Cad Olympic, uno studente sannita alla competizione nazionale Del Donno: "Iniziativa importante per confrontarsi con realtà differenti"

Nuovo successo per gli studenti sanniti. Il 4 giugno prossimo, presso l’Istituto “Fontana” di Rovereto, alla fase nazionale delle “Cad Olympic” 19, parteciperà anche Pietro Diego Cairella, alunno della classe III MEA dell’Istituto industriale “G. B.Bosco Lucarelli”. "Grazie al traguardo conseguito primo in Campania - viene evidenziato in una nota - Cairella potrà cimentarsi con altri allievi di altrettante scuole del territorio nazionale e portare in “trasferta” i colori del Sannio e dell’Istituto di viale San Lorenzo. Le “Cad Olympics”, hanno come scopo principale la diffusione fra i giovani dell’interesse per il Cad – ovvero il disegno assistito al computer - e la valorizzazione delle Eccellenze".

“Si tratta – spiega la professoressa Gabriella Del Donno, responsabile per l’istituto delle Olimpiadi – di una competizione a livello nazionale in cui i ragazzi si cimentano nel disegno assistito al computer. Questa iniziativa, rappresenta anche la possibilità per i ragazzi di potersi confrontare con realtà differenti da quella nostra e rientra nell’ottica, sposata dalla scuola, di trovare una sorta di interazione con l’esterno e di far si che dalla fase puramente teorica si passa a quella pratica. In sintesi, parlerei di un incontro - confronto, sicuramente costruttivo, anche se, e questo non va dimenticato, si tratta di una gara vera e propria”. Le modalità di partecipazione, prevedono vari step: una prima fase d’istituto, cui possono partecipare tutti gli alunni della scuola, dalla classe prima alla classe quinta; il primo classificato, accede alla fase regionale, cui segue quella nazionale, come detto, prevista per il 4 giugno. Inoltre, superato quest’ultimo step, per i ragazzi si potrebbe aprire anche l’opportunità di concorrere a livello internazionale. L’iniziativa è sempre stata realizzata con la collaborazione del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento e da alcuni anni vede la Collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio I.