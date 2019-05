Depuratore, dal Ministero 18 milioni per gli impianti E sull'attività di riscossione l'assessore Serluca: nessuna anomalia

Nel corso della Giunta comunale presieduta dal sindaco Mastella che si è tenuta questa mattina a Palazzo Mosti, l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, ha riferito che ieri, nel corso di un incontro tenutosi a Roma, il direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente, Maddalena Mattei Gentili, ha comunicato al Comune di Benevento che il Ministero stanzierà 18 milioni per la realizzazione del depuratore. Un finanziamento che il Ministero ha già richiesto e che, in aggiunta agli oltre 12 milioni già disponibili, consentirà quindi di avviare a soluzione il problema atavico della mancata depurazione delle acque reflue cittadine attraverso la realizzazione di tre impianti in diverse zone del territorio.

L’assessore alle Finanze, Maria Carmela Serluca, in riferimento alla questione Soget ha invece riferito alla Giunta che la riscossione che continua ad effettuare la suddetta società è legittima in quanto deriva da un verbale di cessazione del servizio stipulato tra il dirigente alla Gestione Economia e i rappresentanti della stessa Soget. Pertanto, secondo l’assessore Serluca, non vi è alcuna anomalia nell’attività di riscossione attualmente in atto. I responsabili comunali, infatti, effettuano puntualmente il controllo sulle attività di riscossione sia della Soget che della Andreani (che, com’è noto, è l’attuale concessionario). Il rendiconto di gestione 2018 (su cui vi è il parere favorevole dei revisori dei conti e del dirigente alla Gestione Economica e che è depositato con tutti gli allegati in Segreteria Generale) contiene anche il conto di gestione

reso dalla Soget da cui si evincono le somme affidate e ancora in gestione di Soget, nonché le riscossioni effettuate per conto del Comune nel corso dell’anno 2018.