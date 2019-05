Commercio e piano sosta, si è riunito il tavolo di lavoro Questa mattina l'incontro tra amministrazione e società per discutere le proposte degli esercenti

Piano sosta a Benevento, al via il confronto sulle richieste avanzate dai commercianti. E' stato avviato oggi dal sindaco Clemente Mastella, infatti, il tavolo di lavoro per "affrontare la problematica relativa alle soste in città - viene evidenziato in una nota dell'Ente - in particolare per ciò che riguarda le richieste avanzate dagli esercenti delle attività produttive e commerciali. Erano presenti alla riunione anche il vicesindaco Luigi De Nigris, l’assessore alla Mobilità, Felicita Delcogliano, e i presidenti delle Commissioni consiliare di riferimento, Domenico Franzese e Angela Russo, mentre per la Trotta Bus hanno partecipato l’amministratore delegato, Mauro Trotta, e il responsabile della Mobilità, Luca Palazzo". Ed in merito, viene precisato: "Dopo un’ampia disamina, si è deciso di verificare ogni possibile modifica che, tenendo conto delle diverse esigenze, oltre che del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, possano contribuire al miglioramento dell’attuale piano soste. Inoltre, nel corso dell’incontro sono state anche illustrate le diverse richieste pervenute all’Ente da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di tanti cittadini. La Trotta Bus ha anticipato che nel prossimo incontro, che si terrà mercoledì 15 maggio alle 11, presenterà uno studio di fattibilità che tenga conto delle proposte pervenute, incluse quelle relative alle modalità di attuazione della cosiddetta sosta breve".