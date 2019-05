Rifiuti: disagi per la raccolta in città Lo sciopero dei dipendenti della società che gestisce lo Stir di Tufino causa dei problemi

Probabili disagi per la raccolta rifiuti in città a causa del blocco dell'impianto di Tufino per lo sciopero dei dipendenti. Lo ha comunicato l'Asia: "L’azienda comunica che lo stato di agitazione proclamato in data odierna dai dipendenti della società Sapna Spa gestore dell’impianto S.T.I.R. di Tufino, dove l’Asia Benevento Spa conferisce la frazione indifferenziata, sta determinando forti ritardi nel ritiro del rifiuto indifferenziato residuo, infatti in alcune zone tali raccolte non si sono potute effettuare in quanto non si riescono a svuotare gli automezzi dedicati alla raccolta.

Pertanto l’azienda si scusa per i possibili disagi che si potranno verificare a causa di motivi ad essa non imputabili; nel frattempo si sta provvedendo a verificare una possibile alternativa, tenuto conto delle difficoltà strutturali complessive di carenza di impianti in cui versa la Regione Campania attualmente.

Terremo aggiornati gli utenti in merito all’evoluzione del servizio di raccolta dell’indifferenziato".