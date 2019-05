'Animali in città' e nuove normative, domani incontro all'Asl L'appuntamento promosso dall'azienda sanitaria sulle nuove disposizioni normative

"Animali in città", è il titolo del corso per la polizia locale promosso per domani dall'Asl di Benevento. L'appuntamento in programma alle 9.30, presso il Dipartimento di Prevenzione di via Mascellaro. "Agli agenti della municipale - viene precisato in una nota - l’Azienda Sanitaria locale presenterà la nuova legge regionale numero 3/2019 relativa alla promozione, tutela del rispetto e del benessere degli animali di affezione per prevenire il randagismo".

Saluteranno: Franklin Picker, direttore generale Asl; Tommaso Zerella, direttore Dipartimento Prevenzione Asl; Dionisio Limongelli, dirigente scuola regionale di polizia locale; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Francesco Antonio Cappetta, prefetto di Benevento. Interverranno: Ettore De Blasio, responsabile Sanità Animale Asl che presenterà i dati Asl; Rossella Tucci, veterinario dirigente Asl relazionerà su “Randagismo: cause, effetti e strategie di lotta”; Antonio Facchiano, veterinario dirigente Asl su “Igiene Urbana Veterinaria-Legislazione”; Raffaele Papa, veterinario dirigente Asl parlerà degli “Elementi delle zoonosi di maggiore interesse; Carmine Tanga, responsabile Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Asl concluderà con “Benessere e Igiene Urbana Veterinaria”. Modererà Danila Carlucci, coordinatore Servizi Veterinari Asl.